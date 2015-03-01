أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 25 درجة ماجستير و20 دكتوراة بمختلف الكليات

Google+ Print
مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 25 درجة ماجستير و20 دكتوراة بمختلف الكليات مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 25 درجة ماجستير و20 دكتوراة بمختلف الكليات

جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة على منح عدد من درجات الماجستير و الدكتوراه بمختلف كليات الجامعة.

وقد صرح الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الموافقة تضمنت منح 25 درجة للماجستير تشمل 6 درجات ماجستير لكلية التربية ، و4 درجات بكلية الآداب ،و3 درجات بكلية الزراعة ،و3 أيضا بكلية التجارة ، و3 درجات بكلية التمريض ، ودرجة واحدة لكل من كليات الهندسة ،والحقوق، و الطب البيطري، والتربية الرياضية ،والتربية النوعية ، وكذلك درجة واحدة بكلية الصيدلة.

بينما تمت الموافقة أيضاً على منح 20 درجة دكتوراه تضمنت منح أربع درجات دكتوراه بكليتي العلوم و التمريض ، و3 درجات لكلية الطب ، ودرجتين بكليتى الصيدلة ، والآداب ، ودرجة واحدة لكل من كليات الخدمة الاجتماعية و الحقوق والزراعة ،والطب البيطرى و معهد جنوب للأورام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق