مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 25 درجة ماجستير و20 دكتوراة بمختلف الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة على منح عدد من درجات الماجستير و الدكتوراه بمختلف كليات الجامعة.

وقد صرح الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الموافقة تضمنت منح 25 درجة للماجستير تشمل 6 درجات ماجستير لكلية التربية ، و4 درجات بكلية الآداب ،و3 درجات بكلية الزراعة ،و3 أيضا بكلية التجارة ، و3 درجات بكلية التمريض ، ودرجة واحدة لكل من كليات الهندسة ،والحقوق، و الطب البيطري، والتربية الرياضية ،والتربية النوعية ، وكذلك درجة واحدة بكلية الصيدلة.

بينما تمت الموافقة أيضاً على منح 20 درجة دكتوراه تضمنت منح أربع درجات دكتوراه بكليتي العلوم و التمريض ، و3 درجات لكلية الطب ، ودرجتين بكليتى الصيدلة ، والآداب ، ودرجة واحدة لكل من كليات الخدمة الاجتماعية و الحقوق والزراعة ،والطب البيطرى و معهد جنوب مصر للأورام .