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تجديد حبس 2 من المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة بطريق "بلبيس- العاشر"

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تجديد حبس 2 من المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة بطريق "بلبيس- العاشر" تجديد حبس 2 من المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة بطريق "بلبيس- العاشر"
قررت نيابة بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة، تجديد حبس 2 من المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة واستخدامها فى أعمال إرهابية بمدينة بلبيس والعاشر من رمضان 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الخامسة.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بضبط كل من "حسام محمد السيد أحمد" 23 سنة و"محمد محمد المنزلوى" 45 سنة مقيمان مدينة بلبيس.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة التى باشرها رأفت القاضى وكيل أول نيابة بلبيس برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بسماع دوى انفجار بإحدى المناطق بجوار مصنع المكرونة بدائرة المركز، وعلى الفور تم انتداب خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، وبالانتقال تبين وجود كميات كبيرة من المواد المتفجرة داخل المصنع. وبتفتيش المصنع تم ضبط معدات عبارة عن "مخرطة – ومثقاب – منجلة مثبتة جميعها على قواعد خرسانية"، كما عثر على 2 جركن سعة 45 لترا بداخلهما مادة كميائية سائلة، و40 كيسا زنة 2 كيلو جرام بها مواد كميائية مطحونة، و4 شكائر من النترات، و 5 شكائر بوتاسيوم تركيز 90%، و2 زجاجة أسيتون كبيرة، و12 أنبوبة سيلكون، وجوال بداخله 30 دائرة كهربائية، و19 أسطوانة حديدية قطر 8 بوصة بطول 30 سم، و12 أسطوانة حديدية بطول 120 سم، وماكينة لحام، ومقياس جهد كهربائى، وميزان كهربائى، و10 معايير زجاجية.

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