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بدء أولى جلسات محاكمة 76 من طلاب الإخوان فى "أحداث عنف جامعة الأزهر"

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بدء أولى جلسات محاكمة 76 من طلاب الإخوان فى "أحداث عنف جامعة الأزهر" بدء أولى جلسات محاكمة 76 من طلاب الإخوان فى "أحداث عنف جامعة الأزهر"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأحد، أولى جلسات القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثان، والمعروفة بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر.

ويحاكم 76 من طلاب الإخوان بالأزهر، على رأسهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، بالإضافة إلى 14 فتاة، واثنين هاربين، وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر الشريف.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.
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