ضبط 5 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شن ضباط مباحث التموين بالبحيرة، اليوم الأحد، حملات تموينية مكبرة، بمراكز ومدن المحافظة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية .

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "رجب.أ.ح" (39 سنة، سائق) وبحوزته 5 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، و"جمال.إ. م" (42 عاما) صاحب مصنع لإنتاج العطور "بدون ترخيص"، وتصنيع وإنتاج عطور من أوراق الشجر والأعشاب وبدون بيانات، وتم ضبط كمية 500 و1 طن زيوت عطور .

تحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة العامة التى تولت التحقيق .