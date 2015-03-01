مباحث أسوان تعيد حقيبة سائحة دنماركية سرقها مسجلون خطر

تمكنت مباحث أسوان اليوم من إعادة حقيبة سائحة دنماركية تعرضت للسرقة أثناء جولتها بالمدينة، كما تم ضبط المتورطين فى السرقة، وتبين أنهم مسجلون خطر، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقد لاقى ذلك استحسان السائحة، وحضرت لديوان مديرية أمن أسوان وقدمت الشكر إلى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان والعميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث وجميع القيادات الأمنية على ما بذلوه من جهد سريع ومشكور.

وكانت تمكنت مباحث أسوان من ضبط المتهمين فى واقعة المحضر رقم (2157) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015م بشأن واقعة خطف حقيبة اليد الخاصة بالسائحة (جيتى تانج) دنمركية الجنسية، وبداخلها مبلغ مالى وقدره (600) كرونة دنمركى (40) يورو، ورخصة القيادة الخاصة وكارت الائتمان وبطاقة التأمين وبعض الأوراق الخاصة بها، وذلك أثناء سيرها بالشارع الجديد بمدينة أسوان.

وقد أسفرت جهود البحث بأن مرتكبى الواقعة المتهم (صدام.ع) 26 سنة مسجل خطر شقى والسابق اتهامه فى (31) قضية والمتهم (مصطفى.ص) 24 سنة والسابق اتهامه فى (12) قضية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبحيازتهم المسروقات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام، وتم تسليم المسروقات للمجنى عليها بمعرفة النيابة عقب تعرفها على المتهمين.