حبس 4 متهمين باختطاف شاب بالسويس 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة السويس حبس 4 متهمين، قاموا بخطف شاب وطلب فدية 300 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت مباحث السويس من ضبط تشكيل عصابى خطف شاب بعد استدراجه عن طريق فتاة، ومساومة والده على إعادته مقابل فدية 300 ألف جنيه لإعادته سالمًا لأسرته.

كان اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس قد تلقى بلاغا من "عماد.هـ" 46 سنة تاجر قطع غيار سيارات بالمنطقة الصناعية، يفيد بتغيب نجله شادى طالب جامعى، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهولين يفيد بخطفه ومساومته على دفع فدية مبلغ 300 ألف جنيه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع العميد أشرف الجروانى مفتش الأمن العام فى السويس، وتم وضع خطة أمنية لجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة بتوجيهات من اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.

وتبين من التحريات الأمنية أن الشاب المخطوف كان متواجدا مع والده بمحل قطع الغيار، وذهب والده وتركه بالمحل، وعقب انتهاء العمل وعودته ليلا لمنزل الأسرة قامت امرأة لعوب باستدراجه، وعقب ذلك قامت بمساعدة 3 متهمين آخرين بتكميم فمه وتقييده، ونقله إلى مخزن خاص بأحدهم.

تم تحديد مكان احتجاز الشاب، مع إخطار والده بالتواصل مع الخاطفين ومجاراتهم لسرعة الوصول لباقى المتهمين، وتم التوصل لجميع المتهمين وإعداد أكمنة لهم وتم ضبطهم، وهم "يوسف. م . ع" سائق كلارك مفصول من شركة السويس للصلب، ويملك مخزن لتعبئة مواد البقالة بمنطقة جبلاية الفار بالجناين، ومحكوم عليه بغرامات مالية فى قضايا تبديد، و"محمد.ع.ط" ميكانيكى مقيم بمنطقة الصفا والمروة بحى فيصل، وسبق ضبطه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة، و"وليد.و.م" سائق مفصول من شركة السويس للصلب، و"إيناس.أ.ع" مطلقة وتقدم المتعة مقابل المال.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تزعمه المتهم الأول وقامت المتهمة الأخيرة بإغواء الطالب وإيهامه بتقديم المتعة له مقابل المال، واستدرجته حتى أبعدته عن المنطقة الصناعية، ثم ساعدها الثلاثة الآخرون فى تقييده وخطفة بمخزن المواد التموينية ملك المتهم الأول، وقام بالاتصال بوالده تاجر قطع الغيار لمساومته على الفدية، لحاجته للمال لتسديد الغرامات المستحقة عليه والزواج مرة ثالثة من فتاة تقدم لخطبتها.