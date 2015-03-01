تأجيل محاكمة 76 من طلاب الإخوان بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر" لـ 4 مارس

أرجأت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأحد، أولى جلسات القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثان، والمعروفة بأحداث كلية عنف جامعة الأزهر لـ 4 مارس الجارى وذلك لعدم حضور المتهمين الفتيات، والاستماع لشهود الإثبات من ضباط الشرطة.

ويحاكم فى القضية 76 من طلاب الأزهر، على رأسهم الصحفى أحمد جمال زيادة، و14 فتاة، واثنين هاربين، وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر الشريف .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الائتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.