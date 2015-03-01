التحقيق فى انفجار سيارة عضو بحملة مرشح "المصريين الأحرار" بأكتوبر

تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة وتحقيقات شاكر محمد وكيل أول النيابة، التحقيق فى واقعة انفجار سيارة ملاكى تابعة لأحد أعضاء حملة أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، ومرشح الحزب عن دائرة أكتوبر وزايد، أثناء تعليق أعضاء حملته لافتات دعائية لترشحه فى الانتخابات.

كان مصدر مسئول بالمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أكد وقوع انفجار بسيارة ملاكى مساء اليوم، السبت، بالمجاورة التاسعة بدائرة قسم ثان أكتوبر، وأشار فى بيان رسمى إلى أن خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية انتقلوا، وتبين لهم وجود تلفيات بالسيارة دون إصابات، وجارٍ تمشيط المنطقة، وفحص مالك السيارة (تاجر خردة)، وتكثف الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.