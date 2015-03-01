أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق فى انفجار سيارة عضو بحملة مرشح "المصريين الأحرار" بأكتوبر

Google+ Print
التحقيق فى انفجار سيارة عضو بحملة مرشح "المصريين الأحرار" بأكتوبر التحقيق فى انفجار سيارة عضو بحملة مرشح "المصريين الأحرار" بأكتوبر
تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة وتحقيقات شاكر محمد وكيل أول النيابة، التحقيق فى واقعة انفجار سيارة ملاكى تابعة لأحد أعضاء حملة أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، ومرشح الحزب عن دائرة أكتوبر وزايد، أثناء تعليق أعضاء حملته لافتات دعائية لترشحه فى الانتخابات.

كان مصدر مسئول بالمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أكد وقوع انفجار بسيارة ملاكى مساء اليوم، السبت، بالمجاورة التاسعة بدائرة قسم ثان أكتوبر، وأشار فى بيان رسمى إلى أن خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية انتقلوا، وتبين لهم وجود تلفيات بالسيارة دون إصابات، وجارٍ تمشيط المنطقة، وفحص مالك السيارة (تاجر خردة)، وتكثف الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365