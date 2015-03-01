"جنايات الجيزة" تستمع لمجند أصيب فى "اقتحام مركز شرطة كرداسة"

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، نظر القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، الخاصة بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضى.

وحضر شاهد الإثبات "أحمد المصرى يوسف" 24 سنة مجند بالأمن المركزى إلى المحكمة، واستمعت إلى شهادته حول القضية، وحلف اليمين القانونية وبدأت المحكمة سؤاله حول القضية، مؤكدا أنه كان مجندا بالأمن المركزى، وتم استدعاؤه وأصيب بعد 10 دقائق من وصوله إلى المركز بطلق خرطوش.

وأضاف الشاهد أن هناك أشخاصا كانوا متجمهرين بالمكان وعددهم كبير أمام المركز، وكان تسليحه وقتها درعا وخوذة، وبعد إصابته تم نقله إلى المستشفى لإسعافه فى الحال، وبعد انتهاء القاضى، بدأ الدفاع مناقشة الشاهد، عن المسافة بينه وبين المتجمهرين ناحية المركز، قائلا إنه لم يتذكر وضعه وقت الأحداث.

وكانت أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والائتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.