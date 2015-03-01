المعارضة الموريتانية تقدم ردها على وثيقة الحوار السبت القادم

أبلغ مصدر فى منتدى الوحدة والديمقراطية فى موريتانيا، مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس المنتدى أحمد ولد داداه منح الأحزاب المعارضة مهلة حتى السبت القادم لتقديم رد جماعى على مقترحات الحوار التى تقدمت بها الموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقال المصدر إن زعيم المعارضة قدم نظرة واضحة لمستقبل الحوار لممثلين عن الأحزاب والشخصيات المستقلة والمجتمع المدنى والنقابات، وناقشوا الوثيقة التى اتفقت عليها الأحزاب السياسية كممهدات للحوار مع النظام.

وحسب نفس المصادر فإن الاجتماع ضم كلا من رئيس المنتدى أحمد ولد داداه، وأمينه الدائم محمد فال ولد بلال، ورئيس حزب "عادل" يحيى ولد احمد الوقف الذى كان يتولى رئاسة لجنة صياغة وثيقة القطب السياسى لممهدات الحوار، إضافة إلى رئيس حزب اللقاء الديمقراطى محفوظ ولد بتاح، بينما حضره عن الشخصيات المستقلة الوزير السابق أعل ولد علاف، والسامورى ولد بى الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، عن قطب النقابات فى المنتدى، وممثلا للمجتمع المدنى.

وخلال الاجتماع أبلغ أحمد ولد داداه ممثلى أقطاب المنتدى بالوثيقة التى اتفق عليها القطب السياسى وضمت ممهدات للحوار مع النظام.

وفى ختام الاجتماع طلب ممثلو النقابات والمجتمع المدنى والشخصيات المستقلة فى المنتدى مهلة أسبوع للتشاور مع هيئاتهم بشأن الوثيقة، قبل أن يعطوا موقفا نهائيا بشأنها وهو ما وافق عليه الزعيم المعارض.

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