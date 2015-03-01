تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى حرق كنائس «كرداسة» لـ8 مارس والتحقيق مع مأمور السجن

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية كل من المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى, وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة,وسكرتارية أحمد صبحى, تاجيل اولى جلسات محاكمة 73 متهم فى حرق كنيسة كرداسة,لجلسة 8 مارس الحالى ,وصرحت للدفاع بنسخ صورة رسمية من محضر التحريات,كما صرحت باستخراج الشهادات المنوه عنها بالجلسة، كما أمرت بالتحقيق مع مامور السجن المودع به بعض المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة.

وتلت النيابة أمر الاحالة, كما أستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع والتى تمثلت فى الاستعلام من المجلس الكنسى للاستعلام عن وجود كنيسة بكفر حكيم من عدمه,وعلق القاضى يسلام, فرد الدفاع ان المحكمة تريد العدل ونحن أيضا, وطلب استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم, والاستعلام عن وجود تراخيص لكنيسة العذراء من عدمه, كما طلب التصريح باستخراج شهادت من محافظة الجيزة تفيد بوجود كنسية من عدمه.

وكان المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.