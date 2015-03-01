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إيداع المتهمين لنظر أولى جلسات محاكمة 76 متهمًا بـ«أحداث الأزهر»

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إيداع المتهمين لنظر أولى جلسات محاكمة 76 متهمًا بـ«أحداث الأزهر» إيداع المتهمين لنظر أولى جلسات محاكمة 76 متهمًا بـ«أحداث الأزهر»

أرشيفية

أودع منذ قليل المتهمين المحبوسين و عددهم 37 قفص الاتهام الزجاجي استعدادا لبدء اولي جلسات محاكمتهم امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدى،

و تحتوي القضيه علي 76 متهمًا ، من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة ، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013 .

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

 

 

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