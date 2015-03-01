العربي لحقوق الإنسان: عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية ترجمة لمطالب المصريين

قال أحمد شبيب، رئيس المركز العربي لحقوق الانسان، تعليقا علي حكم المحكمة الدستورية​ ​العليا التي قضت اليوم بع​د​م دستورية الماده الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه حكم صائب وترجمة حقيقية لمطالب السياسين والمرشحين علي حد سواء في إشارة واضحة إلي ان اقرار تقسيم الدوائر في صورته الحاليه​ ​يحجم المنافسه الانتخابيه ويطغي علي حق المرشحين في تمثيل دوائرهم الانتخابيه كما كانت عليه الصورة سابقا.

وأضاف “أننا نحتاج الآن إلي رسم خريطة برلمانية تلبي احتياجات واهتمامات​ ​جموع الناخبين في ظل التحديات الواضحة في كافة مناحي الحياة الاقتصاديه والاجتماعية والسياسيه”.

واستنكر شبيب ما قامت به الحكومه من وضع قانون يشوبه الخطا الدستوري والعوار القانوني.

لاسيما وأن البلاد تمر بأصعب مراحل التحول الديموقراطي بعد خوض المصريين لثورتين قضت فيها علي هيمنه نظام فاسد وما زالت تجني مصر رواسبه.

جدير بالذكر أن المركز العربي لحقوق الإنسان سوف يبدأ في إقامه دورات في التثقيف والتوعية السياسية من خلال ورش عمل يقيمها علي مدار الاسابيع المقبله في محاوله جاده لهيكلة اداء الفكر السياسي والبرلماني خاصة فيما يتعلق بحقوق المراه في تمثيل برلماني فعال.