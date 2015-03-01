أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

العربي لحقوق الإنسان: عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية ترجمة لمطالب المصريين

Google+ Print
العربي لحقوق الإنسان: عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية ترجمة لمطالب المصريين العربي لحقوق الإنسان: عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية ترجمة لمطالب المصريين

أحمد شبيب، رئيس المركز العربي لحقوق الانسان

قال أحمد شبيب، رئيس المركز العربي لحقوق الانسان، تعليقا علي حكم المحكمة الدستورية​ ​العليا التي قضت اليوم بع​د​م دستورية الماده الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه حكم صائب وترجمة حقيقية لمطالب السياسين والمرشحين علي حد سواء في إشارة واضحة إلي ان اقرار تقسيم الدوائر في صورته الحاليه​ ​يحجم المنافسه الانتخابيه ويطغي علي حق المرشحين في تمثيل دوائرهم الانتخابيه كما كانت عليه الصورة سابقا.

وأضاف “أننا نحتاج الآن إلي رسم خريطة برلمانية تلبي احتياجات واهتمامات​ ​جموع الناخبين في ظل التحديات الواضحة في كافة مناحي الحياة الاقتصاديه والاجتماعية والسياسيه”.

واستنكر شبيب ما قامت به الحكومه من وضع قانون يشوبه الخطا الدستوري والعوار القانوني.

لاسيما وأن البلاد تمر بأصعب مراحل التحول الديموقراطي بعد خوض المصريين لثورتين قضت فيها علي هيمنه نظام فاسد وما زالت تجني رواسبه.

جدير بالذكر أن المركز العربي لحقوق الإنسان سوف يبدأ في إقامه دورات في التثقيف والتوعية السياسية من خلال ورش عمل يقيمها علي مدار الاسابيع المقبله في محاوله جاده لهيكلة اداء الفكر السياسي والبرلماني خاصة فيما يتعلق بحقوق المراه في تمثيل برلماني فعال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق