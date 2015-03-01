توقف الحركة المرورية إثر انقلاب سيارة نقل بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس

شهد نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، منذ قليل، انقلاب سيارة نقل داخل النفق مما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالكامل، حيث تسبب انقلاب السيارة بسقوط رمال وحجارة بمساحة على مساحة كبيرة.

وقال شهود عيان إن قوات الدفاع المدنى وقوات التأمين من الجيش والشرطة تقوم حاليا بمحاولات لرفع السيارة والمخلفات من النفق.

يذكر أن نفق الشهيد أحمد حمدى يعمل منذ أسبوع على جانب واحد فقط بسبب وجود مشاكل وهبوط أرضى بأحد جانبى الطريق بسبب الأمطار وتغيير الأحوال الجوية ويتم له حاليا عمليات صيانة، وتسبب هذا العطل فى بطء شديد فى الحركة المرورية.