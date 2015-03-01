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حسن فريد: الإعلان عن اسم مدرب المنتخب الاثنين.. جيريس أو شحاتة

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حسن فريد: الإعلان عن اسم مدرب المنتخب الاثنين.. جيريس أو شحاتة حسن فريد: الإعلان عن اسم مدرب المنتخب الاثنين.. جيريس أو شحاتة

لا يميل حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة للتعاقد مع الفرنسي آلان جيريس مديرًا فنيًا للمنتخب، رغم أنه بات الأجنبي الوحيد المتاح أمام الفراعنة.

وكان أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم قد صوتوا لصالح تولي مدرب أجنبي قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة .. وشملت القائمة الفرنسي آلان جيريس والأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مع الهولندي فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق.

وقال فريد: "سنعلن غدا الاثنين اسم المدير الفني الجديد للمنتخب بعد اجتماع اتحاد الكرة، إما حسن شحاتة أو جيريس، فلا يوجد مرشحا أجنبيا غيره".

وأضاف في تصريحات إذاعية "جيريس طلب التعاقد مع اثنين مساعدين، وسيبلغ إجمالي الراتب الشهري لهم مليون جنيه، وهو رقم مستفز للغاية".

وأتم فريد "بالنسبة لي أرفض دفع هذا الراتب، طالما لدينا مدرب مصري أفضل، والسيرة الذاتية لشحاتة أفضل من المدرب الفرنسي".

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