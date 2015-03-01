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تعرف على ' مالديني الجديد ' ، منافس صلاح في مباراة إنتر ميلان

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تعرف على ' مالديني الجديد ' ، منافس صلاح في مباراة إنتر ميلان تعرف على ' مالديني الجديد ' ، منافس صلاح في مباراة إنتر ميلان

يلعب محمد صلاح رابع مباراة له مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي مساء الأحد.. وهذه المرة سيواجه فريق إنتر ميلان مع ظهيره الأيسر دافيد سانتون أو "مالديني الجديد".

سانتون والذي حقق الثلاثية التاريخية مع إنتر عام 2010، أطلق عليه مدرب النيراتزوري وقتها جوزيه مورينيو لقب "مالديني الجديد".. وذلك لأن اللاعب يجيد اللعب بكلتا القدمين اليمنى واليسرى مثل نجم ميلان السابق، المخضرم باولو مالديني.

وسيبدأ روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان مباراة الليلة أمام فيورنتينا بأحد لاعبين في مركز الظهير الأيسر، إما سانتون أو دانيلو دامبروزيو.

ويستعرض FilGoal.com مواطن القوة والضعف لكلا اللاعبين، والبداية مع سانتون..

ظهير هجومي

سانتون ممرر ممتاز، نسبة نجاحه في تمرير الكرة 89.3%، ويجيد المراوغة أيضا.

فقد صنع أخر هدف لإنتر والذي سجله فريدي جوارين في مرمى سيلتيك بمسابقة الدوري الأوروبي، بعد أن استطاع التقدم حتى منطقة جزاء الفريق الإسكتلندي ومرر الكرة لزميله الكولومبي ليسددها مباشرة في المرمى.

ولكن، يعيب سانتون فقدان التركيز أحيانا..خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبإمكان صلاح أن يتفوق عليه مستغلا سرعته الفائقة، إذ يعيب سانتون أيضا البطء في التحرك بالكرة..ولكن في حالة ضغط صلاح على المدافع الإيطالي من أجل استخلاص الكرة، قد يجد صعوبة.. لأن سانتون ممتاز في الاحتفاظ بها.

صلاح VS سانتون في إنجلترا

سانتون عاد مؤخرا لإنتر ميلان بعد رحيله عن الفريق عام 2011، إذ يلعب حاليا للنادي الإيطالي معارا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وعندما كان لاعبا في نيوكاسل، خسر سانتون المواجهة الوحيدة التي خاضها أمام محمد صلاح.. إذ فاز تشيلسي على نيوكاسل 3-0 الموسم الماضي، في مباراة لعبها سانتون كاملة في مركز الوسط المدافع، وشارك فيها صلاح مع البلوز في أخر 12 دقيقة.

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