وصول أوّل رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء

وصلت اليوم الأحد إلى مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، أول رحلة مباشرة للطيران الإيراني، قادمة من مطار طهران.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي “إن طائرة إيرانية محملة بشحنات من المساعدات الدوائية وصلت إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من طهران”.

وأشار المصدر إلى أن هذه هي أول طائرة إيرانية تصل مطار صنعاء الدولي، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية وسلطة الطيران المدني الإيراني، قد وقعت أمس السبت في العاصمة الإيرانية طهران، مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي تمنح بموجبها شركتا الخطوط الجوية اليمنية و”ما هان اير” الإيرانية، حق تسيير رحلات مباشرة بين البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم بحسب وكالة سبأ الرسمية اليمنية للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، على تسيير 14 رحلة أسبوعياً في كل اتجاه لكل شركة، على أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

ووقع المذكرة من الجانب اليمني القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبد القادر وعن الجانب الإيراني نائب رئيس سلطة الطيران المدني الإيراني كهرد كرماني.