أحزاب المنوفية تؤيد حكم “الدستورية العليا” وتطالب بسرعة تعديل وإجراء الانتخابات

قال هيثم الشرابي، أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية كانت تنادى من قبل بتعديل قوانين الانتخابات قبل إعلان موعدها, مؤيدا قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .

وأَضاف أن تعديل القانون سيؤدى إلى برلمان لا يتم حله كما حدث من قبل فى عهد حكومة مرسى, مؤكدا أنه يتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات من 3 شهور إلى 6 أشهر لحين الانتهاء من تعديل القوانين .

وطالب الشرابى مجلس الوزراء بالاسراع فى تعديل أو تغيير القوانين حتى يتسنى لهم اجراء الانتخابات البرلمانية دون الانتظار لفترات طويلة.

وأشار أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور السلفى، إلى أنهم يحترمون قرار القضاء قائلاً ” نعيش فى دولة قانون ونحترم القضاء” .

وأكد أن تاجيل الانتخابات سيؤثر سلبا على المرشحين الذين بدوا فى دعايتهم الانتخابية مبكرا, مطالبا بسرعة اصدار القوانين واجراء الانتخابات البرلمانية .

وتابع ممدوح النظامى، منسق حركة كفاية بالمنوفية، أنه لابد من احترام القوانين وقرار الدستورية العليا لاجراء تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, مؤكدا أن القرار سيتيح لاشخاص جدد للترشح فى الانتخابات البرلمانية .

ورحب مصطفى إبراهيم، أمين حزب الدستور بالمنوفية بحكم المحكمة الدستورية الصادر, مؤكدا أن الحكم مؤداه بالضرورة تاجيل انتخابات البرلمان لاعادة تقسيم الدوائر وهو حكم كاشف لعوار دستورى شاب بعض مواد هذا القانون وهو ما حذر منه حزب الدستور فى لقائه مع الرئيس السابق المستشار عدلى منصور وفى كل المؤتمرات والبيانات التى اصدرها الحزب .

وأضاف أن بعض القوانين كانت احد الاسباب التى دفعت الحزب للانسحاب من سباق الانتخابات, قائلا ” نامل من القائم على اصدار القوانين حاليا ان يستمع الى صوت الاحزاب السياسية ويعيد النظر فى وضع الاحزاب فى قانون انتخابات مجلس النواب ونسب تمثيلهم والاعتماد على القائمة النسبية” .

وأوضح احمد الهلباوى ناشط سياسى أن الامر الان بيد الرئيس السيسى , متمنيا ان تستأنف الانتخابات باسرع وقت ممكن، وحذر من الوقوع فى فخ الاستمرار بدون مؤسسه تشريعيه اصيله مما يعرض الوطن لنتائج سلبيه وخيمه قد تؤدى لطريق لا نتمناه لوطننا.

وأكد أنه على الدوله و الجهات المعنيه استشعار الحس الوطنى و الاسراع فى اصدار التقسيم الجديد على ان يكون دستورى و يراعى العداله فى تفسيم الدوائر, مشيرا إن المبالغه فى التأجيل لا يخل بالعمليه الانتخابيه انما يخل بالامن القومى المصرى و سرعه بناء المؤسسه التشريعيه يعجل استقرار الدولة فكل ذلك يقع فى اطار الاجراءات الانتخابية.