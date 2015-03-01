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باكستان تعتقل مشتبهًا بكونه زعيم “جيش العدل” الإيراني

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باكستان تعتقل مشتبهًا بكونه زعيم “جيش العدل” الإيراني باكستان تعتقل مشتبهًا بكونه زعيم “جيش العدل” الإيراني

الجيش الباكستاني

أفادت مصادر محلية باكستانية أنَّ قوات الأمن أوقفت شخصاً بالقرب من مدينة كويته عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد، يشتبه بأنه “سلام ريغي” زعيم تنظيم حركة العدل المصنفة كمنظمة إرهابية في إيران.

من جهته أفاد وزير الداخلية في بلوشستان “أكبر حسين” أنَّ قوات الأمن أوقفت شخصاً يشتبه بأنه زعيم تنظيم جيش العدل، من أجل التحقيق معه.

ويُتَّهم ريغي بإرسال المقاتلين إلى العراق وسوريا، والوقوف وراء هجمات انتحارية على الحدود الإيرانية الباكستانية.

وترأس التنظيم بعد تمكن الأمن الإيراني من إلقاء القبض على زعيم التنظيم السابق وقريبه عبد الملك ريغي وإعدامه عام 2010.

وفي سياق آخر شنت القوات الأمنية الباكستانية عملية تمكنت على إثرها من اعتقال 5 أشخاص من حركة طالبان باكستان، في ولاية خيبر بختونخوا الحدودية مع أفغانستان.

وجدير بالذكر أن الجيش الباكستاني أطلق في 15 يونيو الماضي، عملية واسعة ضد مسلحي طالبان في منطقة وزيرستان الشمالية، حيث أسفرت تلك العمليات المتواصلة برياً وجوياً حتى اليوم، عن مقتل مالايقل عن 2300 مسلح، و227 جنديا جراء التفجيرات أو الاشتباكات.

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