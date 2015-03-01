بيجيدا تنظم أول مسيرة لها في بريطانيا

نظمت حركة “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب” والمعرفة إختصاراً ب”بيجيدا”؛ أول مسيرة لها اليوم السبت في بريطانيا، حيث شارك في المسيرة التي انطلقت بمدينة “نيوكاسل أبون تاين” نحو 400 شخص، تزامناً مع انطلاق مظاهرة مضادة لبيغيدا شارك فيها نحو 2000 شخص.

وكانت المشاركة الإجمالية لمسيرة بيغيدا أقل من المتوقع، حيث انتهت بشكل سلمي، إلا أن بعض المشاجرات وقعت بين مؤيدي الحركة ومعارضيها؛ ما دفع الشرطة البريطانية إلى توقيف خمسة أشخاص.

من جهة أخرى رفع المشاركون في المسيرة المناهضة لبيغيدا لافتات كتب عليها: “أوقفوا بيجيدا”، و” كلا للعنصرية والإسلاموفوبيا”، و” نيوكاسل أبون تاين متحدة ضد العنصرية والفاشية والإسلاموفوبيا”، كما رددوا هتافات من قبيل :”كلا للفاشية”، في حين ساند مشجعي نادي “نيوكاسل يونايتد”، المسيرة ضد حركة بيغيدا.

هذا وفرضت الشرطة البريطانية تدابير أمنية مشددة خلال تنظيم المسيرتين، في حين تفرق المشاركون في المسيرتين بشكل سلمي.

جدير بالذكر أن حركة “بيجيدا” بدأت مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، مساء كل يوم اثنين، بنحو 350 مشاركا في 20 أكتوبر الماضي، وزاد عدد المشاركين فيها بسبب هتافاتها المعادية للإسلام والمهاجرين، حيث شارك نحو 25 ألفا في المظاهرة التي نظمتها في 12 يناير الماضي، كما شارك نحو 17 ألفا و300 شخص في مظاهرة 25 من نفس الشهر