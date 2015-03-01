أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بيجيدا تنظم أول مسيرة لها في بريطانيا

Google+ Print
بيجيدا تنظم أول مسيرة لها في بريطانيا بيجيدا تنظم أول مسيرة لها في بريطانيا

بيجيدا بريطانيا

نظمت حركة “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب” والمعرفة إختصاراً ب”بيجيدا”؛ أول مسيرة لها اليوم السبت في بريطانيا، حيث شارك في المسيرة التي انطلقت بمدينة “نيوكاسل أبون تاين” نحو 400 شخص، تزامناً مع انطلاق مظاهرة مضادة لبيغيدا شارك فيها نحو 2000 شخص.

وكانت المشاركة الإجمالية لمسيرة بيغيدا أقل من المتوقع، حيث انتهت بشكل سلمي، إلا أن بعض المشاجرات وقعت بين مؤيدي الحركة ومعارضيها؛ ما دفع الشرطة البريطانية إلى توقيف خمسة أشخاص.

من جهة أخرى رفع المشاركون في المسيرة المناهضة لبيغيدا لافتات كتب عليها: “أوقفوا بيجيدا”، و” كلا للعنصرية والإسلاموفوبيا”، و” نيوكاسل أبون تاين متحدة ضد العنصرية والفاشية والإسلاموفوبيا”، كما رددوا هتافات من قبيل :”كلا للفاشية”، في حين ساند مشجعي نادي “نيوكاسل يونايتد”، المسيرة ضد حركة بيغيدا.

هذا وفرضت الشرطة البريطانية تدابير أمنية مشددة خلال تنظيم المسيرتين، في حين تفرق المشاركون في المسيرتين بشكل سلمي.

جدير بالذكر أن حركة “بيجيدا” بدأت مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، مساء كل يوم اثنين، بنحو 350 مشاركا في 20 أكتوبر الماضي، وزاد عدد المشاركين فيها بسبب هتافاتها المعادية للإسلام والمهاجرين، حيث شارك نحو 25 ألفا في المظاهرة التي نظمتها في 12 يناير الماضي، كما شارك نحو 17 ألفا و300 شخص في مظاهرة 25 من نفس الشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا