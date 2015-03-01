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النيابة تتلو أمر الإحالة بمحاكمة ٧٣ إخوانيًا لتورطهم فى حريق «كنيسة كرداسة»

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النيابة تتلو أمر الإحالة بمحاكمة ٧٣ إخوانيًا لتورطهم فى حريق «كنيسة كرداسة» النيابة تتلو أمر الإحالة بمحاكمة ٧٣ إخوانيًا لتورطهم فى حريق «كنيسة كرداسة»

 

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية كل من المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى, وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة,وسكرتارية أحمد صبحى, اولى جلسات محاكمة 73 متهم فى حرق كنيسة كرداسة.

ووصل المتهمون صباح اليوم وتم أيداعهم قفص الاتهام, حيث تبين عدم حضور 4 متهيمن, كما حضر عدد كبير أعضاء هيئة الدفاع, وتلى ممثل النيابة العامة أمر الاحالة، وبسوال المتهمين عن الاتهامات الموجهة أليهم أنكروا ذلك.

وكان المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

كما أحالت النيابة 6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون، بمنطقة شارع البحوث التابع لدائرة ديوان عام قسم الدقى، خلال تظاهرات الذكرى الأولى لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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