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استعادة سيارة مبلغ بسرقتها من 4 أيام بالمنيا

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استعادة سيارة مبلغ بسرقتها من 4 أيام بالمنيا استعادة سيارة مبلغ بسرقتها من 4 أيام بالمنيا

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من استعادة سيارة مسروقة مبلغ بسرقتها من 4 أيام.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية ، بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنيا من ضبط السيارة رقم 3174( هـ – ط ) ماركة مرسيدس موديل 1978 قيادة حمادة . ص . ن 28 سنة سائق ومقيم قرية طوخ الخيل بمركز المنيا فر هاربا لدي مشاهدته القوات، بالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 6446 لسنة 2015 جنح قسم المنيا بتاريخ 24 فبراير 2015 عن بلاغ ملك رياض غالي 30 سنة ومقيم بندر المنيا .

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