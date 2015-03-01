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الرئيس السيسي يوجه بسرعة تعديل قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرًا

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الرئيس السيسي يوجه بسرعة تعديل قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرًا الرئيس السيسي يوجه بسرعة تعديل قانون الانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرًا

الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر دافوس

أكدت رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وذلك في إشارة إلى الحكم الصادر اليوم الأحد من المحكمة الدستورية العليا.

وذكرت الرئاسة،في بيان لها اليوم، أنه بناء على ما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح توجيهاته إلى بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وشدد على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث، كما أكد الرئيس السيسي على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.

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