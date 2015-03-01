ردود فعل مرشحي النواب بالإسكندرية على حكم “الدستورية العليا”

قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومرشح عن دائرة أول المنتزة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موجه إلى القضاء الإدارى وليس إلى المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإدارى والذى سينعقد اليوم للنظر فى الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر.

وأضاف عبد الوهاب أن ما حدث يعد حالة من إهدار المال العام فى الفترة الماضية مما يؤدى إلى عدم ثقة المواطنين فى سير العملية الانتخابية ككل، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أحترام المرشحين وإصدار قرار سريع اليوم خلال ساعات حتى يتم معرفة الموقف القانونى للمرشحين.

ومن جانبه قال إيهاب أبو كليلة، مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزه، إننا نحترم حكم المحكمة مهما كان ولابد من سياده القانون، ويجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خالى من العوار الدستورى أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة آخرى بأحكام قضائية.