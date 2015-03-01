أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ردود فعل مرشحي النواب بالإسكندرية على حكم “الدستورية العليا”

Google+ Print
ردود فعل مرشحي النواب بالإسكندرية على حكم “الدستورية العليا” ردود فعل مرشحي النواب بالإسكندرية على حكم “الدستورية العليا”

المحكمة الدستورية العليا

قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومرشح عن دائرة أول المنتزة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موجه إلى القضاء الإدارى وليس إلى المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإدارى والذى سينعقد اليوم للنظر فى الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر.

وأضاف عبد الوهاب أن ما حدث يعد حالة من إهدار المال العام فى الفترة الماضية مما يؤدى إلى عدم ثقة المواطنين فى سير العملية الانتخابية ككل، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أحترام المرشحين وإصدار قرار سريع اليوم خلال ساعات حتى يتم معرفة الموقف القانونى للمرشحين.

ومن جانبه قال إيهاب أبو كليلة، مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزه، إننا نحترم حكم المحكمة مهما كان ولابد من سياده القانون، ويجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خالى من العوار الدستورى أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة آخرى بأحكام قضائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا