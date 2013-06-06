بالصور..وزير التنمية الإدارية ومحافظ أسوان يفتتحان المركز التكنولوجى بنصر النوبة

افتتح الدكتور أحمد سمير وزير الدولة المفوض للتنمية الإدارية، يرافقه مصطفى السيد محافظ أسوان، اليوم الخميس، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز نصر النوبة، والذى يقع على مساحة 250 م2 وبلغت تكلفته الإجمالية 750 ألف جنيه.

وشهد الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث أكد الدكتور أحمد سمير على، أن مركز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين يأتى فى إطار خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية الذى يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المركز التكنولوجى لخدمـة المواطنين، والذى يستخدم به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار لمتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين.

وأضاف: "كما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون عناء أو الاحتكاك المباشر بالموظفين وذلك عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بأسرع وقت ولتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين والتيسير للموظف فى أداء أعمالة ومتابعة أعمال الإدارات بواسطة رئيس المدينة من حيث معدلات تنفيذ طلبات الخدمات للمواطنين لتحقيق خدمة أفضل لهم".

وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أن الوزارة توفر العديد من أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات وتركيب شبكة المعلومات المحلية ، مع توفير شاشات رقمية لضمان أحقية دور المواطنين على الشبابيك ، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف أيضاً فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد بالمحليات والتى تربط إدارات المدينة بالمركز التكنولوجى من أجل تنظيم الأدوار .

كما تقوم الوزارة بتوفير التطبيقات اللازمة فى مجال خدمة المواطنين لتحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن ، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين بهذه المراكز التكنولوجية على استخدام أجهزة الحاسبات لتنمية مهاراتهم ، وأيضاً الدورات التدريبية الخاصة بصيانة ودعم النظام .

وتابع: "الوزارة قامت بتنفيذ مشروع خدمات المواطنين فى 27 محافظة بإجمالى 118 مركز تكنولوجى يتعامل مع المواطنين ، وجارى العمل فى 7 مراكز أخرى بعد افتتاح مركز نصر النوبة ليصل الإجمالى بنهاية يونيو الحالى إلى 125 مركز تكنولوجى ، كما تم التشغيل الفعلى ل 23 بوابة إلكترونية بمختلف المحافظات ، و 7 بوابات إلكترونية أخرى لمدن هيئة المجتمعات الإلكترونية ، بالإضافة إلى افتتاح 3 إدارة استثمار ببورسعيد وجنوب سيناء ومطروح والمنطقة الصناعية بالجيزة".

من جانبه أشاد محافظ أسوان مصطفى السيد، بالدور الحيوى وإلهام الذى تقوم به وزارة التنمية الإدارية لترسيخ دعائم المعرفة الشاملة بما يتواكب مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم من خلال تطوير الخدمات الحكومية، والتى شهدت فى الفترة الأخيرة العديد من الإنجازات، كان من أهمها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية ومتطورة لتلبية المطالب الجماهيرية بالشكل والأسلوب الذى يناسبهم وبالسرعة والكفاءة المطلوبة من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كـفـاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمتكاملة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم معه فى تحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة والعدالة المطلقة فى التعامل بين المواطن والمسئول بعيداً عن الروتينيات المعقدة.