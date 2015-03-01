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البطش:زيارة قيادة الجهاد للقاهرة تهدف لتعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية

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البطش:زيارة قيادة الجهاد للقاهرة تهدف لتعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية البطش:زيارة قيادة الجهاد للقاهرة تهدف لتعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية
قال القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين خالد البطش إن زيارة الأمين العام للحركة رمضان شلح ونائبه زياد النخالة للقاهرة تأتى لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية المشتركة وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطينى جراء الحصار الإسرائيلى وإغلاق المعابر.

وأضاف البطش فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن الزيارة سوف تبحث "التهديد الإسرائيلى المستمر ضد أهلنا فى القدس الشرقية والقطاع واجراءات التهويد بأراضينا المحتلة وما يتعرض له أسرانا الأبطال من عدوان وإحراق الكنائس والمساجد المتصاعدة ضد مقدسات المسلمين والمسيحيين.

وذكر أن زيارة قيادة الحركة للقاهرة تهدف أيضا إلى بعث الحياة لملف المصالحة الفلسطينية وإعادة الإعمار.
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