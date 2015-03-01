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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الأراضى الزراعية جنوب قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الأراضى الزراعية جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الأراضى الزراعية جنوب قطاع غزة
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضى الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة داخل السياج الأمنى الفاصل شرق خان يونس أطلقت النار تجاه صيادى العصافير والمزارعين شرق حى الفراحين وبلدة القرارة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
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