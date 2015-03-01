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مدير شرطة النقل: السيدة المنتحرة بمترو الأنفاق موظفة بجامعة القاهرة

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مدير شرطة النقل: السيدة المنتحرة بمترو الأنفاق موظفة بجامعة القاهرة مدير شرطة النقل: السيدة المنتحرة بمترو الأنفاق موظفة بجامعة القاهرة
قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن انتحار سيدة بإلقاء نفسها أمام القطار أدى إلى توقف حركة المترو 8 دقائق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن قسم شرطة رابع مترو الأنفاق تلقى إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة جامعة القاهرة لمترو الأنفاق بسقوط إحدى السيدات على شريط السكة الحديد أثناء دخول أحد قطارات المترو المحطة مما أدى لوفاتها.

وأوضح مساعد الوزير أن المعاينة الأولية والاستماع إلى أقوال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وقوف "رشا .ع" 36 سنة أخصائية شئون أفراد بجامعة القاهرة مقيمة بمساكن جامعة القاهرة، على رصيف شبرا بمحطة جامعة القاهرة قامت بإلقاء نفسها أمام قطار المترو رقم 106 (المنيب / شبرا الخيمة) أثناء دخوله المحطة فلم يتمكن سائقه من الرباط عليها واصطدم بها وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتابع جاد الحق، أنه تم نقل جثة القتيلة لمشىحة زينهم، وتحرر المحضر رقم 13/225 أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق، وجارى إرساله لقسم شرطة بولاق الدكرور لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365