بدء أولى جلسات محاكمة 73 إخوانياً متورطين فى حريق كنيسة بكرداسة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية كل من المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وسكرتارية أحمد صبحى، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 73 متهما فى حرق كنيسة كرداسة.

ووصل المتهمون صباح اليوم وتم إيداعهم قفص الاتهام، حيث تبين عدم حضور 4 متهمين، كما حضر عدد كبير أعضاء هيئة الدفاع، وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وبسؤال المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم أنكروا ذلك.

وكان المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

كما أحالت النيابة 6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون، بمنطقة شارع البحوث التابع لدائرة ديوان عام قسم الدقى، خلال تظاهرات الذكرى الأولى لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.