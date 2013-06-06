"بيبرس" يعتمد تعيين 600 من حملة الماجستير والدكتوراه ببنى سويف

أعلن المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تشغيل 600 من حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء محافظة بنى سويف، بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات التابعة لها.

وأضاف المحافظ أن الوظائف التى وفرها الجهاز على الدرجة الثالثة التخصصية لدفعات 2002 حتى 2012م بنطاق المحافظة فى وظائف الكادر العام وفقا للقواعد والاشتراطات الواردة بمواد القانون رقم "47" لسنة 1978 وتعديلاته فى هذا الشأن على أن يتم مراعاة التأكد من عدم سابقة عمل المرشح بأى من الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة "جهاز إدارى –هيئات خدمية – هيئات اقتصادية – محليات" أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

وأشار بيبرس أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم "13" بتاريخ 5/12/2012 على أن تقوم الجهات الإدارية بالإعلان عن الوظائف لحملة الماجستير والدكتوراه وفق احتياجاتها وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى محافظة بنى سويف يبلغ 2293 شاب وفتاة.