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انتحار عامل شنقا فى حوش منزله لمروره بحالة نفسية بسوهاج

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انتحار عامل شنقا فى حوش منزله لمروره بحالة نفسية بسوهاج انتحار عامل شنقا فى حوش منزله لمروره بحالة نفسية بسوهاج
أقدم شاب بقرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج على الانتحار باستخدام حبل قام بتعليقه بحوش ملحق بمنزله، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بقيام أحد الأشخاص بالانتحار بمسكنه بقرية أم دومة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقباء حسام غلاب ورفعت الحلوجى وهيثم شاكر معاونو مباحث المركز بقيام "محمود محمد حسين محمد" 23 عاما عامل بالانتحار شنقاً عن طريق تعليق حبل بسقف غرفة بحوش الماشية الملحق بالمنزل.

وبسؤال والد المتوفى وشقيقه أيدا ما جاء بالفحص وعللا قيام المذكور بذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 865 إدارى المركز.

وبالعرض على النيابة قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، لبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة وتاريخ وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365