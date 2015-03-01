تنفيذ ٥ أحكام بالإعدام لسيدتين و٣ رجال بسجن أسيوط العمومى

قامت إدارة سجن أسيوط العمومى، صباح اليوم الأحد، بتنفيذ حكم الإعدام فى قضايا مختلفة أغلبها قتل، حيث تم إعدام ٥ أشخاص من بينهم سيدتان.

كان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، قد أخطر اليوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من "ع.ع.ع" ٤٥ سنة محافظة سوهاج، و"ع.ع.م" ٣٧ سنة سيدة محافظة سوهاج، و"م.ع.ح.خ" ٣٠ سنة مركز منفلوط، و"ح.ع.ذ.أ" ٣٩ سنة محافظة المنيا، و"أ.ز.ع"٣٨ سنة محافظة المنيا.

جاء ذلك بعد أن انتهت محاكماتهم بالإعدام شنقا، تم تنفيذ الحكم ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزى وإخطار ذويهم لاستلام الجثث.