5 مارس.. نظر تجديد حبس 77 متهما بارتكاب أعمال عنف خلال "فض رابعة"

حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، موعد 5 مارس لنظر تجديد حبس 77 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين من إجمالى 336 متهماَ، أمام إحدى دوائر الجنايات، على خلفية اتهامهم بالتعدى على قوات الشرطة والتحريض والمشاركة فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة رابعة العدوية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، وذلك فى حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

وأسندت النيابة إلى عناصر الإخوان فى القضية المقيدة برقم 15899 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول، تهم: "إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تعمل على خلاف أحكام القانون وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة زجاجات مولوتوف حارقة وإحراق سيارات تابعة لقوات الشرطة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بدون ترخيص" وغيرها من الجرائم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضى أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.