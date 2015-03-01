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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالتحرش بفوج سياحى فى منطقة الجمالية

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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالتحرش بفوج سياحى فى منطقة الجمالية حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالتحرش بفوج سياحى فى منطقة الجمالية
أمرت نيابة الجمالية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، وبرئاسة المستشار حازم عبد الشكور رئيس النيابة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحرش بصاحبة شركة سياحة وفوج أسبانى كانوا برفقتها أثناء زيارتهم لمناطق سياحية وأثرية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء قيام صاحبة شركة سياحية وبرفقتها فوج أسبانى الجنسية بزيارة الأماكن السياحية والدينية بمنطقة الجمالية غرب القاهرة، اعترض طريقهم عاطلان وتحرشا لفظيا بالفوج الأسبانى وقاما بملاحقتهم فى المنطقة ومضايقاتهم.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من القبض على العاطلين، وتحرر محضر لإثبات الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365