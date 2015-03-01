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فيديو.. قبل مواجهة لصلاح، إنتر خسر على ملعبه أمام لاعب مصري وحيد

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فيديو.. قبل مواجهة لصلاح، إنتر خسر على ملعبه أمام لاعب مصري وحيد فيديو.. قبل مواجهة لصلاح، إنتر خسر على ملعبه أمام لاعب مصري وحيد

يحل محمد صلاح ضيفا على إنتر ميلان مع فريقه فيورنتينا مساء الأحد بالدوري الإيطالي، معيدا للأذهان لاعب مصري وحيد استطاع قهر النيراتزوري على ملعبه من قبل.

وسيلعب صلاح مباراته الرابعة مع الفيولا في مسابقة الدوري الإيطالي، حين يصطدم بمضيفه إنتر ميلان على ملعب جوزيبي مياتسا بالجولة 25 من عمر البطولة.

وسيكون صلاح ثالث لاعب مصري يواجه النيراتزوري على هذا الملعب، بعد أن تمكن نجم مصري وحيد من قبل في الفوز على إنتر ميلان في عقر داره.

هذا اللاعب هو، أحمد حسام "ميدو"..

فعلى الرغم من أن ميدو لعب في "الكالتشيو" مع فريق روما، إلا أنه واجه إنتر ميلان ثلاث مرات على ملعب جوزيبي مياتسا ليس من بينها أي مباراة في الدوري الإيطالي.

ففي المباراة الوحيدة التي خاضها ميدو أساسيا أمام إنتر ميلان على هذا الملعب، فاز مع فريقه الفرنسي أوليمبيك مارسيليا 1-0.. ونجح وقتها في إقصاء النادي الإيطالي من دور الـ8 لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2003-2004، البطولة التي خسرها مارسيليا بعد ذلك في النهائي أمام فالنسيا الإسباني.

بخلاف تلك المباراة، خسر ميدو لقاءين أخرين أمام إنتر بمدينة ميلانو..

الأول 1-0 مع أياكس الهولندي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2002-2003، والثانية 4-3 في كأس السوبر الإيطالية مع فريق روما عام 2006.

هاني سعيد.. الأول

وقبل ميدو، كان هاني سعيد مدافع المقاصة حاليا هو أول من يواجه إنتر ميلان على ملعب جوزيبي مياتسا.

خسر المدافع الدولي السابق 1-0 أمام إنتر ميلان مع فريقه باري في مسابقة الدوري موسم 2000-2001..وقتها، احتل باري المركز الأخير بالبطولة.

ولم يلعب أي من الثنائي حازم إمام وأحمد حجازي أي مباراة ضد إنتر ميلان أثناء مشاركته في بطولة "الكالتشيو".

إذ لعب حازم إمام عدد قليل من المباريات مع فريق أودينيزي من 1996 إلى 2001، ويلعب حجازي حاليا لفريق بيروجيا بالدرجة الثانية في إيطاليا معارا من ناديه الأصلي فيورنتينا.

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