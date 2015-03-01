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قائد إنتر ميلان: صلاح متألق.. ولكن فريقنا في حالة رائعة

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قائد إنتر ميلان: صلاح متألق.. ولكن فريقنا في حالة رائعة قائد إنتر ميلان: صلاح متألق.. ولكن فريقنا في حالة رائعة

أكد أندريا رانوكيا قائد إنتر ميلان على جاهزية فريقه لمواجهة تألق محمد صلاح جناح فيورنتينا، خلال مواجهة الفريقين في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

ويستضيف إنتر الفيولا اليوم الأحد، بعدما تأهل الفريقان لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتوهج صلاح مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه قادما من تشيلسي معارا في يناير، مسجلا ثلاثة أهداف كان أخرها في مرمى توتنام هوتسبرز الخميس الماضي.

وقال رانوكيا لقناة "إنتر ميلان" التليفزيونية الرسمية: "إنتر بحاجة للوصول إلى الاتساق وفهم ما يريده منا المدرب روبرتو مانشيني، فيورنتينا في حالة جيدة، وأصبح لاعبوه أكثر تفاهما الآن".

وتابع "محمد صلاح متألق مع فيورنتينا، ولكننا أيضا في حالة رائعة".

وواصل رانوكيا متما "عندما نحظى بدعم الجماهير مثلما حدث أمام سيلتك فهذا يمثل حافزا إضافيا لنا.. فخوض الأدوار الإقصائية في البطولات الأوروبية يساعد اللاعبين على التطور".

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