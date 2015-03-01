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ننشر نص المواد غير الدستورية بقانون تقسيم دوائر الانتخابات

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ننشر نص المواد غير الدستورية بقانون تقسيم دوائر الانتخابات ننشر نص المواد غير الدستورية بقانون تقسيم دوائر الانتخابات

المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات

تنشر وكالة ONA، نص المادتين التى حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستوريتهما فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهما المادة الثانية والثالثة.

وجاء المواد كالتالى:

المادة الثانية: تُقسم جمهورية العربية الى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

المادة الثالثة : تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

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أونا

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