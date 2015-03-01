بالصور.. 10 مليون جنيه قروض حسنة من الأورمان للمشروعات الصغيرة بالأقصر

أعلن مسئولو جمعية الأورمان عن تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه قروض حسنة لتنفيذ مشروعات صغيرة بمحافظة الأقصر .

وقال مسئولوا الجمعية أنهم بدأوا في حصر أعداد الغارمين والغارمات الصادر بحقهن معارضة استئنافية بالمحافظة لتسديد ديونهن الي جانب حصر أعداد المرضى المصابين بأمراض العيون والقلب والذين يحتاجون لتركيب دعامات أو قسطرة لإجراء العمليات مجاناً.

كان محمد بدر محافظ الأقصر قد عقد لقاءاً مع حسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والإعلامية منى عبد الغنى وعدد من مسئولى الجمعية ، لبحث الموقف الحالى لأعمال إنشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، والتى يجرى إنشائها بالتعاون بين جمعية الأورمان وجمعية شفاء المتخصصة فى علاج الأورمان، وتم وضع حجر الأساس لها فى نهاية العام الماضى لتكون أكبر صرح طبى لعلاج الأورام السرطانية.

ومن جانبه أكد بدر أنه طلب من الشركة المنفذة ضغط برنامج تنفيذ المستشفى حتى يتم تسليمها فى أقرب وقت.

يشار إلى أن مستشفى شفاء الأورمان ستقام على مساحة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه ، وتتكون من طابقين وتحتوى على 50 سرير للعلاج الكيميائى ، و50 سرير للغرف العلاجية.