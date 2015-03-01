بالصور.. ضبط 52 طن بضائع مهربة داخل 3 مخازن بمنطقة “الجرابعة” ببورسعيد

قام اللواء فيصل دويدار، مدير أمن بورسعيد، مساء امس السبت، بتفقد المنافذ والطرق والمدقات وتقابل مع القوات المشتركة فى التأمين وامر بتشكيل مجموعات عمل مكبرة من ضباط ادارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة التموين وقسم مباحث الأموال العامة للتصدى لعمليات التهريب على ان تعرض نتائجها يوميًا .

وفى ضوء جهود تلك المجموعات فقد توصلت تحريات ادارة البحث الجنائى بالإشتراك مع قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى وجود عدد من المخازن بمنطقة الجرابعة – نطاق قسم شرطة الزهور “خارج نطاق الدائرة الجمركية” تحوى كميات كبيرة من البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة” .

تم إعداد مأمورية مكبرة، صباح اليوم، ضمت كلا من ضباط اداة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة التموين مدعومين بمجموعات قتالية من ضباط ادارة البحث الجنائى .

و قد تم استهداف المخازن المشار اليها وامكن ضبط 3 مخازن الأول بداخلة 21 طن والثانى بداخلة 11 طن والثالث بداخلة 20 طن بضائع اجنبية الصنع “ملابس” غير خالصة الرسوم الجمركية .

ووجه اللواء فيصل دويدار، مدير امن بورسعيد بإستمرار بذل الجهود المكثفة للتصدى لظاهرة التهريب وضبط القائمين عليها وعرض النتائج يوميا وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والعرض على النيابة العامة .

بورسعيد – جمال نوفل