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لودر يدهس عامل بشركة بشاي للحديد والصلب بالمنوفية

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لودر يدهس عامل بشركة بشاي للحديد والصلب بالمنوفية لودر يدهس عامل بشركة بشاي للحديد والصلب بالمنوفية

أرشيفية

لقي عامل مصرعه داخل شركة بشاى للحديد والصلب بمدينة السادات بعدما صدمه لودر اثناء قيامه باعمال النظافة وتم نقل الجثة الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بحادث تصادم ومتوفى داخل شركة بشاى للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية الرابعة بالمدينة.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام لودر بعامل فى الشركة يدعى خميس محمد البكرى 31 سنة عامل اثناء قيامه باعمال النظافة مما ادى الى اصابته بكسور فى الجمجمة ومصرعه فى الحال متاثرا باصابته وتم نفى الشبهة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة.

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