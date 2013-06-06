كيف يصاب الإنسان بالطفح الجلدى؟

كثير منا يصاب فجأة بنوع من الطفح على مناطق متفرقة من مناطق الجسم، فالإنسان يصحو من نومه فيفاجئ بظهور طفح على جسمه، ولكن كيف يحدث هذا الطفح، وما يمكن أن يتسبب فى إصابتنا به؟

توضح الدكتورة ابتسام عمرو استشارى أمراض الجلدية والتناسلية أنه يجب أن يعلم الإنسان عند إصابته بنوع من الطفح على الجلد أنه قد تعامل مع شخص آخر يعانى من مشكلة مرضية أو مرض ما، لأن هذا الطفح لا يسببه سوى إذا كان الإنسان يتناول مواد معينة قد تسبب له نوعا من الهرش أو الحكة، مما يؤدى إلى إصابته بطفح على جلده الخارجى، أو بسبب انتقال المرض له من شخص آخر، سواء كانت مرضا جلديا سهلا فى انتقال العدوى به، أو مرضا آخر قد يتسبب فى الإصابة بطفح على الجلد.

وأضافت أن السبب الرئيسى فى ظهور بقع الطفح على الجلد من الخارج وتكوين الشكل المعتاد والمعروف لها هو ضخ الدماء بكثرة فى منطقة معينة من الجلد، يظهر فيها هذا الطفح بالفعل، فهو بسبب إفراز كميات من المواد التى تتسبب فى ظهورها بشدة، وذلك يرجع إلى أن فى هذا المكان يكون قد وصل الأمر إلى مرحلة كبيرة من الالتهاب والحساسية، مما يؤدى إلى هذه النتيجة، وظهور الطفح على مناطق الجلد المختلفة.