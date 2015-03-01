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الاجتماعي الحر: رفض مصر القوية لقانون الكيانات الإرهابية يدين أبو الفتوح

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الاجتماعي الحر: رفض مصر القوية لقانون الكيانات الإرهابية يدين أبو الفتوح الاجتماعي الحر: رفض مصر القوية لقانون الكيانات الإرهابية يدين أبو الفتوح


> قال الحزب الاجتماعي الحر في بيان له اليوم، أن رفض حزب المؤتمر لقانون الكيانات الإرهابية يثير الريبة والقلق، في الوقت الذي تعاني منه العديد من الهجمات الإرهابية من كل ناحية.

ومن جانبها قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب، أن رفض حزب مصر القوية الذى يتزعمه القيادى الاخوانى السابق عبدالمنعم ابوالفتوح لقانون الكيانات الارهابية يدين أبو الفتوح نظرًا لانه لكونه أحد قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق ، مشيرًة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مكمل لقانون مكافحة الإرهاب ويتماشى معه، ورفض حزب مصر القوية للقانون يؤكد أن لديهم رغبة فى عدم استقرار الدولة المصرية .

وأضافت الميرغني، أن بيان حزب مصر القوية ورفضه للقانون يؤكد عدم رغبته فى الحفاظ على سيادة الدولة المصرية، ويؤكد مساندته للجماعت المتطرفة ضد الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب .

وقالت رئيسة الحزب، أن هناك إرهاب يواجه مصر والجميع يعلم كم التضحيات التى تقوم بها الدولة لمكافحة الإرهاب ومواجهته، مؤكدًا أن يتحتم على الجميع التوحد والتكاتف خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية لمواجهة التنظيمات الارهابية والمسلحة التى تحارب مصر داخليا وخارجيا .

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