أسيوط تستعد لتطبيق العلاج بالكروت الذكية خلال أيام

تستعد مديرية الصحة بأسيوط لاستكمال الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق مشروع التغطية الصحية بالكروت الذكية المدفوعة مقدمًا بالقرى والمراكز الأكثر فقرًا والذي سيبدأ تنفيذه بالمحافظة خلال الايام القليلة القادمة وفي إطار ذلك تم اختيار 64 وحدة طب اسرة كمرحلة أولي لتنفيذ البرنامج …. صرح بذلك الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط .

وقال عبد الحميد انه تم التنسيق مع بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لتطبيق العلاج بالكروت الذكية ومنها مستشفي الإيمان العام ومستشفي المبرة للتأمين الصحي مضيفا انه سيتم تخصيص فريق صحي يتم تدريبه علي اعلى مستوى لتشغيل البرنامج قبل البدء فعليا والوصول إلي أفضل النتائج وتجنب أي أخطاء قد تحدث من تطبيقه.

ومن جانبه أوضح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن هذا المشروع يعتبر خطوة هامة في المجال الصحي ودعامة أساسية للمرضي الغير قادرين صحيا مشيرا إلي أن محافظة أسيوط في حاجة إلي الرعاية والاهتمام الصحي بالإضافة إلي الاهتمام بالمستشفيات والخدمات الطبية التي تقدمها منوها إلي أن برنامج العلاج بالكروت الذكية سيتم تطبيقه بأسيوط من ضمن 3 محافظات جدد ليستفيد منه المرضي الغير قادرين للوصول إلي جودة عالية في الخدمات الصحية المقدمة .

وأشار وكيل وزارة الصحة ان الوزارة توفر تمويل هذا المشروع من بند العلاج على نفقة الدولة واضاف أن المشروع سيُقدم الخدمات الطبية والصحية من خلال ربط وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات المركزية وسيتم التعامل بين الوحدات المنتشرة في مراكز المحافظة والمستشفيات المركزية بنظام الإحالة للمريض وهو ما يمكن المرضى من العلاج فى أي من المستشفيات من خلال الربط الإلكتروني والمعلوماتي بين الوحدات والمستشفيات المختلفة.