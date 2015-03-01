وزير الإسكان: ٥ أفدنة لكل أسرة ومنطقة صناعية لـ200 عائلة نوبية بأسوان

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الجهاز المركزى للتعمير، بدراسة تشكيل جمعية زراعية للنوبيين القاطنين فى مشروع وادى كركر بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم حتى الآن نحو ٢٠٠ أسرة نوبية، بحيث تحصل الأسرة على ٥ أفدنة زراعية، واعدا الأهالى بالاتصال بوزير الرى لتوفير مصادر مياه لزراعة هذه الأفدنة، بجانب موافقته على إنشاء خزان لمياه الشرب ينتهى خلال ٣ شهور فقط، للتغلب على أزمة المياه.

وأضاف وزير الإسكان أثناء حديثه مع عدد من أهالى النوبة فى مشروع التوطين بوادى كركر، خلال جولته بالمشروع، لمعرفة مشكلاتهم، وذلك ضمن جولة موسعة بمحافظة أسوان:" لقد وجدت حجم بناء وتنمية فى المشروع عظيم للغاية، ولكن لفت نظرى ضعف التواجد، فهناك نحو ٢٠٠ أسرة فقط فى المشروع، بالرغم من توافر الخدمات، وأعتقد أنكم فى احتياج إلى فرص عمل، وهو ما سنقوم به من خلال إنشاء جمعية زراعية، ومنطقة صناعات حرفية، ولدينا التمويل الكامل لتلبية مطالبكم، وسيكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ هذه المطالب".

وذكر الوزير فى بيان صحفى صادر اليوم: "لابد أن يكون هناك جلسات مستمرة بيننا وبينكم، لتلبية ما تحتاجونه من الاحتياجات".

واتفق الدكتور مصطفى مدبولى مع الأهالى على أن المشروع يحتاج إلى عامل جذب، على اعتبار أن المشروع تم إنشاؤه كتعويض للنوبيين الذين هاجروا من النوبة وأسوان، إلى محافظات أخرى، وبالتالى يجب أن يكون هناك ما يجذبهم للعودة إلى أراضيهم مرة أخرى، وهذا سيأتى عن طريق منح كل أسرة ٥ أفدنة زراعية ضمن التعويضات، وإنشاء جمعية زراعية نواتها الأولى نحو ألف فدان، بجانب تنفيذ منطقة صناعات حرفية.

ووعد وزير الإسكان بدراسة إعطاء أصحاب التعويضات، الأولوية فى الحصول على المحال التجارية فى المشروع، لتوفير فرص عمل للأهالى، مع دراسة توفير مدافن للأهالى، فضلا عن تنفيذ خزان مياه بسعة ألف متر مكعب للتغلب على أزمة المياه بالمشروع.

ووعد الدكتور مصطفى مدبولى، النوبيين بعقد لقاءات دورية معهم، لمناقشة مشاكلهم وحلها فورا، وتوفير احتياجاتهم، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على التواصل مع النوبيين وتعويض المهجرين منهم بوحدات فى مشروع وادى كركر.

واستمع الوزير إلى شرح المشروع من المهندس مصطفى عبد الفتاح، المسئول عن المشروع، وهو أحد أهالى النوبة، والذى أكد أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع بعدد 448 بيتا نوبيا، وقدم الشكر للقوات المسلحة والمحافظين الحالى والسابق على دعم المشروع.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المرحلة الثانية والتى تشمل 264 بيتا نوبيا، وصل نسبة تنفيذها 97%، بتكلفة 48 مليون جنيه، بينما وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة إلى 5% حيث تم استلام الموقع فى 18 يناير الماضى، بعدد 184 بيتا نوبيا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن وزارة الإسكان تعاونت مع وزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية، لتنفيذ أعمال المشروع، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 4 قرى بإجمالى 1000 بيت نوبى، بالإضافة إلى تنفيذ المرافق للمشروع (مياه الشرب -الصرف الصحى- طرق)، حيث تم تنفيذ 4 قرى بعدد 552 بيتا نوبيا بالإضافة إلى تنفيذ المرافق للمشروع (مياه الشرب -الصرف الصحى- طرق) كمرحلة أولى، وجارى تنفيذ 4 قرى بعدد 264 بيتا نوبيا شاملة المرافق كمرحلة ثانية بنسبة تنفيذ 97%، بينما قامت وزارة الدفاع، بتنفيذ عدد 4 قرى، بعدد 1024 بيتا نوبيا، بالإضافة إلى مركز الخدمات الرئيسى.

ولفت ناصر إلى أن مساحة البيت النوبى، تصل إلى 220 مترا مربعا، تصل المساحة المسقوفة إلى 75 مترا مربعا، ويتكون البيت من مضيفة وحجرتين نوم، ومطبخ وحمام، ومخزن وحوش سماوى.

"النوبة تاريخ".. حملة فريق فرسان النوبة لتسليط الضوء على تاريخ بلادهم

>