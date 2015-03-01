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ميناء الأدبية بالسويس يستقبل 12 ألف طن بضائع قادمة من العقبة

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ميناء الأدبية بالسويس يستقبل 12 ألف طن بضائع قادمة من العقبة ميناء الأدبية بالسويس يستقبل 12 ألف طن بضائع قادمة من العقبة
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة سبيرو وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة قادمة من العقبة، كما يغادر الميناء السفينة سبريت أوف سى وعلى متنها 15 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

على جانب آخر يستقبل ميناء بور توفيق السفينة درب الخير وعلى متنها 3 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة، والسفينة البتول وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة .

كما يستقبل ميناء السخنة السفينة أوشن جوى وعلى متنها شحنة مواتير قادمة من جدة، وسفينة الحاويات كارديف قادمة من جدة.
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