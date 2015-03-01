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البابا تواضروس يرأس قداسا بدير "أبوفانا" بملوى فى ختام زيارته للمنيا الثلاثاء

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البابا تواضروس يرأس قداسا بدير "أبوفانا" بملوى فى ختام زيارته للمنيا الثلاثاء البابا تواضروس يرأس قداسا بدير "أبوفانا" بملوى فى ختام زيارته للمنيا الثلاثاء
شهدت محافظة المنيا استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتى تعد الأول له لمحافظة المنيا منذ توليه منصب البابا، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثف جهودها لتأمين الزيارة وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين التحركات الخاصة بالزيارة.

وأعلنت مديرية أمن المنيا، فى بيان لها اليوم، أن زيارة البابا تستمر لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم حتى بعد غد الثلاثاء، حيث يصل البابا اليوم ويبدأ زيارته برفقة عدد من المطارنة بمركز سمالوط، ويترأس قداسا على أرواح ضحايا حادث مقتل عدد من أبناء المنيا بليبيا، ثم يقوم بزيارة لمستشفى الراعى الصالح بسمالوط، وفى اليوم الثانى للزيارة يترأس البابا تواضروس قداسا بمقر مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، ثم يقوم البابا بزيارة دير البتول بقرية دير ابوحنس بمركز ملوى، وفى اليوم الثالث يترأس البابا تواضروس قداسا بدير أبوفانا بقرية هور التابعة لمركز ملوى.
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