انتظام حركة قطارات المنوفية بعد العثور على جسم غريب بشريط السكة الحديد

انتظمت حركة القطارات على خط القاهرة – طنطا، بعد توقفها لمدة نصف ساعة، إثر العثور على جسم غريب على شريط السكة الحديد بمدينة تلا، وتمكنت قوات الحماية المدينة والمفرقعات من تفكيك الجسم، وتبين أنه عبارة عن عبوة هيكيلية خالية من المواد المتفجرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد نصر القارح، رئيس مباحث تلا، بالعثور على جسم غريب على شريط السكة الحديد على بعد 200 متر من محطة قطارات تلا وبجوار موقف شبين الكوم – تلا.

وبانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، تم فرض كردون أمنى وإخلاء المنطقة وإيقاف حركة القطارات احترازيا، وبتفكيك الجسم تبين أنه عبارة عن عبوة هيكلية عبارة عن منبه ومواسير ولمبة حمراء ملفوفة بشريط لاصق دون احتوائها على مواد متفجرة، وتم تمشيط المنطقة بأكملها بحثا على أى أجسام أخرى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.