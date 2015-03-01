بالصور.. تلال القمامة تعيق حركة المرور بميدان الساعة شرق الإسكندرية

تلال القمامة بميدان الساعة تعيق حركة المرور

شهدت منطقة ميدان الساعة شرق مدينة الإسكندرية، تلالًا من القمامة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى استياء المواطنين، بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة منها.

وأشار أهالى منطقة فيكتوريا وميدان الساعة، إلى أن ازدحام الميدان بشكل دائم من تلال القمامة والباعة الجائلين أدى إلى اضطراب حركة المرور.



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تكدس الميدان بالباعة الجائلين

من جانبة قال اللواء فوزى المراسى رئيس حى المنتزه أول، أن الحى قد شن حملة بالتعاون مع شرطة المرور لتنظيم حركة المرور وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالميدان والشوارع الخلفية له، وذلك لمنع تكدس حركة المرور، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بالتعاون مع شركة نهضة مصر بإزالة القمامة وتنظيف الميدان.



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حملة من حى المنتزه لرفع القمامة



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فتح الطريق أمام السيارات