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اتفاقية شراكة بين جمعية رجال الأعمال ومديرية الصحة بالإسكندرية

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اتفاقية شراكة بين جمعية رجال الأعمال ومديرية الصحة بالإسكندرية اتفاقية شراكة بين جمعية رجال الأعمال ومديرية الصحة بالإسكندرية
وقعت مديرية الصحة بالإسكندرية بروتوكل شراكة بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى حجازى مدير المديرية.

بموجب البروتوكول يتم تخصيص مبنى مركز "على عرفى" الطبى المملوك للجمعية بمنطقة أبى قير ليكون مركز طب أسرة تديره مديرية الصحة، وتساهم فيه بتقديم القوى البشرية من أطباء وتمريض وإداريين.

من جانبه، قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن هناك 4 مشروعات كبرى تعمل المديرية على تنفيذها فى الفترة القادمة، وهى تجهيز مبنى جديد بمستشفى جمال عبد الناصر وإعادة بناء مستشفى العجمى وافتتاح مركز للخصوبة بمستشفى دار إسماعيل للولادة وتجهيز مبنى جديد بمستشفى رأس التين.

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