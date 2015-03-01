إصابة 2 فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول برئاسة المقدم محمد عزب، من فض مشاجرة نشبت بين عاطلين بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم أول المنتزه بوجود مشاجرة بشارع القاهرة – منطقة سيد بشر قبلى.

بالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين كل من "محمد.أ.م" 28 سنة عاطل بحوزته عدد "2" فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقتين من ذات العيار - طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 6.5 مم وعدد "14" طلقة من ذات العيار - طلقة نصف بوصة - عدد "2" سلاح أبيض "سكين" وكذلك "حسن.ن"، و"إسلام.ج"، وبين "السيد.م.م" 40 سنة عاطل مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، وشقيقه "عاطف.م" 35 سنة عاطل مصاب بجرح بالرأس واليد اليمنى، و"أحمد.أ.ز" 19 سنة عاطل بحوزته فرد خرطوش عيار 12، وطلقتين من ذات العيار، "جميعهم مقيمون دائرة القسم"، بسبب وجود خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المشار إليها عدا المتهمين الثانى والثالث، وكلفت المباحث بضبط المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.